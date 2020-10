Mit einem Stein – so vermutet es die Polizei – haben unbekannte Täter in der Mainzer Straße ein Fenster eines Vereinsheims beschädigt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem demolierten E-Scooter. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, als die Tat entdeckt wurde. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Geprüft wird laut Polizei, ob die Sachbeschädigung im Zusammenhang steht mit einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, der sich in der gleichen Nacht zugetragen hat. In der Nacht auf Sonntag legten Unbekannte in unmittelbarer Nähe zum Tatort des Steinwurfs in der Mainzer Straße einen E-Scooter auf die Bahngleise. Das Fortbewegungsmittel wurde auch von einem Zug überfahren und dadurch beschädigt, heißt es weiter im Polizeibericht. Der Vorfall wird von der Bundespolizei bearbeitet. rhp/bld