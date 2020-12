Vandalen haben zwischen Samstag und Sonntag im Pfeifertälchen und in der Julius-Küchler-Straße parkende Autos beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, lief ein Unbekannter im Pfeifertälchen über einen Audi. Von der Motorhaube über das Dach und den Kofferraum führt die Spur des Täters. Er beschädigte dabei die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. In der Julius-Küchler-Straße beschädigten Vandalen einen Opel Zafira. Sie schlugen an dem Wagen einen Außenspiegel ab. Die Tat könnte sich am Sonntag gegen 17 Uhr ereignet haben; eine Anwohnerin hörte einen Knall auf der Straße.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten schließt die Polizei nicht aus. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2250 entgegen.