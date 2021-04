Eine Stimme, eine Gitarre. Groovig, virtuos und auf das Wesentliche der Kompositionen reduziert. Die aus Enkenbach-Alsenborn stammende Sängerin Sabrina Roth und der saarländische Gitarrist Udo Werle präsentierten am Mittwochabend beim Livestream-Konzert aus der Fruchthalle das volle Potenzial einer solch reduzierten Besetzung. Die Mischung aus Acoustic-Soul, Jazz und Pop war beseelt vom inneren Feuer der beiden Künstler.

„It Must Schwing!“ Das ist der Titel des Films, der die bewegende Geschichte von zwei Freunden erzählt, die, verbunden durch die Liebe zum Jazz und den tiefen Glauben an menschliche und künstlerische Freiheit, das legendäre Jazz-Label Blue Note gründeten. „Es muss swingen!“ ist aber auch das Motto von Sabrina Roth und Udo Werle, die sich auf bekannte „Blue Note Stories“ spezialisiert haben. Und wie sie swingen. Das zeigen sie schon mit dem brasilianischen, temperamentvoll vorgetragenen Samba.

Zu der Musik versteht es Roth elegant zu tänzeln, und ihr ganzer Körper ist in Bewegung. Über Werles verschlungenen Percussionpfaden auf der Gitarre schwebt ihre Stimme einem flirrenden Irrlicht gleich, die sich in seltsamer Vocal-Metamorphose bis hin zur verzauberten Elfe wandelt. Eingebettet in die dynamischen Varianten ihres Gitarristen, spielt die Sängerin mit einer facettenreichen Palette von Klangfarben. So bringt sie nicht nur Glamour mit ihrer schicken Kleidung, sondern mehr noch mit ihrer wunderbaren Stimme in die altehrwürdige Fruchthalle.

Sie haucht, sie schreit, sie explodiert

Sabrina Roth bewahrt die Standards, die großen Songs der amerikanischen Populärmusik, indem sie sie auf originellste Weise fragmentarisiert und bearbeitet. Obwohl niemals Zweifel besteht, um welchen Song es sich handelt, glaubt man doch, sie erfinde spontan ein völlig neues Stück. Ihre Interpretationen sind gespickt mit atmosphärischen Wechselbädern, mit explodierenden Rhythmuswechseln, mit Piano-forte-Abstufungen und Tempo-Variationen. Und doch wird all dies getragen von ihrer Souveränität und einer großen Empathie. Das demonstriert sie exemplarisch in Nina Simones „My Baby Just Cares for Me“.

Nicht nur, dass sie ausgezeichnet zu scatten versteht, sie zeigt auch die Fähigkeit, ihren Ton auf die vielfältigste Art und Weise zu verändern und mit emotionalem Inhalt buchstäblich aufzuladen. So gibt sie jedem Song ihre eigene Note, ob Jazz oder Funk, Soul oder Pop. Und wenn sie, wie in „Freda“, ihre äußerst bewegliche und wandlungsfähige Stimme mit Hilfe eines Loops vervielfältigt, klingt sie sogar wie ein kleiner Chor. Sie haucht, sie schreit, sie scattet, sie zieht die Töne extrem in die Länge, sie explodiert. Songs von Gloria Gaynor, Christina Aguilera („You make me happy“) und Phil Collins sind typisch dafür.

Garant für feinen Fusion-Sound

Sabrina Roth ist aber auch eine ausgezeichnete Balladen-Interpretin. Mit Sensibilität und Subtilität des Ausdrucks weiß sie sich stimmig an die Melodie anzuschmiegen: Ob im sanften Vibrato ihrer feinen Sopranstimme oder im ausdrucksvollen Forte sowie mit ihrer hervorragenden Atemtechnik – stets hat sie ihren vokalen Farbkasten bestens gefüllt.

Dass die Chemie so perfekt stimmt wie bei der Sängerin und ihrem gitarristischen Begleiter, ist äußerst selten. Der fein strukturierte und vorausschauend stützende Begleitstil von Udo Werle bietet eine kongeniale Ergänzung zu Roths Gesang. Er ist Garant für intelligente Linien und feinsten Fusion-Gitarrensound. Ob mit Fingerpicking oder Spiel mit dem flinken Daumen, stets baut er eine enorme Spannung auf und nutzt dabei virtuos den gesamten Klangkörper seines Instruments. Er spielt die Gitarre perkussiv, indem er die Saiten manipuliert und nutzt auch Griff-Unsauberkeiten zur Klangerzeugung. So bieten die beiden eine facettenreiche Klangreise durch einen musikalischen Kosmos.