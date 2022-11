Wegen verlorener Ladung ist es am Mittwochmorgen in Enkenbach-Alsenborn zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein landwirtschaftliches Gespann gegen 8.15 Uhr auf seinem Weg durch die Donnersbergstraße das geladene Saatgut verloren. Als der Fahrer den Verlust bemerkte, hielt er sofort an und verständigte die Polizei sowie die Straßenmeisterei. Das Saatgut räumte der Fahrer selbst mit einem Bagger von der Straße. Die Polizei regelte währenddessen den Verkehr. Nach gut zwei Stunden konnte der Verkehr dann wieder ungehindert fließen.