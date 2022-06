„Kaiserslautern“ gibt es erst seit 212 Jahren. Diese Schreibweise des Stadtnamens hat sich nach zahlreichen Variationen 1810 durchgesetzt. „Kayserslautern“ geht bis 1810 auf Urkunden und in privater Korrespondenz der neuen Schreibweise voraus. Auch privatorthografische Variationen sind zu finden, wie beispielsweise „Keyserslautern“, die nach 1810 hie und da noch verwendet werden. Öffentlich und privat schien man sich an die aktuelle Schreibweise herangetastet zu haben. Es gibt kein offizielles Datum, nur das Jahr 1810 wird in der Literatur genannt.

Fest steht, dass Kaiser Barbarossa und das klare Wasser der Lauter die Taufpaten des Stadtnamens sind. Theodor Zink hat die Schreibweisen des Stadtnamens vom Jahr 882 bis 1546 zusammengestellt. Er kommt auf über einhundert(!) Variationen. Jede war zu ihrer Zeit offensichtlich korrekt. Alle Quellen über die Herkunft des Namens lassen sich nachweisen, alle Schreibarten sind zu ihrer Zeit plausibel. Das Flüsschen Lauter ist Teil das Stadtnamens. „Lauter“, ist lexikalisch althochdeutsch als „luttar“, „hell“ und „klar“ und „aha“ als Wasser zu finden, später vereinfacht Lutra. Das kaiserliche Attribut findet sich erstmals 1172 in einer Urkunde: „Lutra castellum domini imperatoris“, „Burg Lautern ´Haus„ des Kaisers“. Weil es mehrere „Lutra“ in Deutschland gibt und weil Barbarossa hier eine Burg bauen ließ, hat man den Stadtnamen zur Unterscheidung mit dem Kaiser geschmückt.