Im Rockenhausener Museum für Kunst sind unter der Überschrift „Bewegung und Struktur“ die freien Farb- und Formkosmen von Ingrid Lebong und Wolfgang Fritz zu sehen.

Dass sie keinen Gegenstand „zum Festhalten“ des Sehens und Verstehens brauchen, macht beide Bildwelten mit ihrem kräftigen Schuss Informel einander durchaus ähnlich, oberflächlich betrachtet. Hier wie da ein vitales, fesselndes Bildgeschehen, bei Lebong in eher pastellenen Tönen und - in der Schichtung der Farblasuren, Überzeichnungen und dezenten Collagierungen - mit einer Anmutung von Räumlichkeit; bei Fritz in kräftigeren Lineaturen und Farbkontrasten, woraus marmorierte Flächen entstehen, an Fraktale erinnernd, aber in immer wieder neuen Strukturen und grafischen Anordnungen.

Hier wie da wird dem Betrachter keine Deutung aufgenötigt. Er ist eingeladen, visuell angeknüpfte Fäden nach Gusto fortzuspinnen. So weit, so gut, so ähnlich. Aber die Geschichten dahinter und die Entstehungsprozesse weisen doch in weit voneinander wegführende Richtungen.

Ohne das übliche Werkzeug

Bei Wolfgang Fritz und den Rauch- und Fließbildern, die er als Ausschnitt seines vielgestaltigen Schaffens mitgebracht hat, liegt eine wesentliche Pointe darin, dass hier sozusagen die Natur die Feder führt. Entstanden sind diese Bilder gänzlich ohne das übliche Handwerkszeug, ohne Pinsel, Stifte, Spachtel, Rakel.

Hier geht es um ein direkteres „Fixieren oder Sichtbarmachen dessen, was wesenhaft in Naturprozessen vorgeht“, so der Künstler aus Lemberg im Gespräch mit Luise Busch vom Arbeitskreis Kahnweilerhaus. Die Rauchbilder sind exakt, was der Titel sagt: Bilder, die die Spur eines Feuers unmittelbar einfangen mit einer Leinwand und ihnen dabei durch verschiedene Experimente und Verfahren eine spezifische, ästhetisch aufgeladene Form geben.

Philosophische Fragen

Wellenmuster fallen auf, ein seidiger Glanz über dem Rauchgrau, eine grafische Anmutung. Entscheidend ist, dass nicht der Künstler, sondern die Flamme selbst der Zeichenstift ist, so dass ein Dialog zwischen dem natürlichem Prozess und einem ästhetischen Interesse entsteht. Dahinter betont Fritz eine philosophische Frage: „Was entsteht, wenn etwas zerstört wird? Es entsteht Neues, es ist eine Transformation eines Stoffs, der sich im Kunstwerk niederschlägt.“

Ähnlich verhält es sich mit den Fließbildern, die in einer Schwarzweiß-Serie, vor allem aber in den farblich kraftvoll-kontrastreichen Varianten in ihren mäandernden Farbflüssen in den Blick fallen. Hier war kein Pinsel am Werk, sondern die Schwerkraft und das Fließen und Schütten der Farben, gesteuert allein durch das Halten oder Schwenken der Leinwand mit der darüber schwimmenden Farbe.

Elementares wird sichtbar

Spektakulär die zu einer Installation um die großformatigen Arbeiten „makro s/w“ und „makro“ gruppierte Installation an der Stirnwand des oberen Ausstellungsraums, das die grenzenlose Vielfalt des gestalterisch Möglichen dieser Art der Auseinandersetzung von Kunst mit elementaren Naturkräften offenbart. Der Reichtum der Formen und Strukturiertheiten ist packend und staunenswert. Zunächst aber begegnen dem Besucher Ingrid Lebongs Arbeiten im Erdgeschoss. Auch hier wird Elementares sichtbar gemacht, etwa in den von glühendem Rot und Gelb auf dunklem Hintergrund beherrschten Bildern der Reihe „Mongibello“, die laut Lebong vom visuellem Erleben des Vulkans Ätna geprägt sind.

Andere Bilder - etwa die großformatige „Welle“ - lassen weitere Reflexe natürlicher Prozesse und Bewegung mit fühlbarer Dramatik erkennen. Doch der tragende Aspekt der Arbeiten der 1952 geborenen Homburgerin, die auch ein Standbein in Frankreich hat, ist doch ganz anders als bei ihrem Südwestpfälzer Kollegen. Lebongs Bilder zeigen innerliche Resonanzräume. Sie sind das Echo von Stimmungen, von innerem Erleben, das sich in freien Gestaltungsprozessen spontan und ohne vorgefassten Plan äußert.

Am Anfang steht die Farbe

Fest stehe am Anfang nur eine Farbe, über die dann zarte Lasuren gelegt, Zeitungsschnipsel oder Goldfolien eingearbeitet und abschließend grafische Muster ergänzt werden. Wie sehr sich darin auch unbewusst seelische Vorgänge widerspiegeln, erklärt die Künstlerin mit Rückblicken auf die Corona-Zeit.

Da habe sich die Farbigkeit ihrer Bilder geändert hin zu schwächeren Gelb- und Ockertönen. Gleichzeitig habe sie in dieser Zeit ein Interesse gerade an ihren sehr farbstarken Bildern bemerkt – möglicherweise weil Menschen damals gerade die Kraft und den Optimismus kräftiger Farbigkeit gesucht und gebraucht hätten.

Zäsur durch Corona

Diese Wahrnehmungen belegen die Bedeutung seelischer Befindlichkeiten beim Entstehen wie beim Betrachten ihrer Bilder, die zudem einen eigenen Rhythmus zeigen und von einer anziehenden Ästhetik geprägt sind, gerade auch in der vagen Räumlichkeit und ihren Angeboten an ein assoziatives Denken, das zusätzlich mit Bildtiteln wie „Abtauchen“, „Spieglein-Spieglein“, „Wetterchaos“ unverbindlich angestoßen wird.

Der leitende Farbakzent lässt Gruppen unter den Bildmotiven erkennen. Manche der oft quadratisch gefassten Bilder unterliegen zudem keiner vorgegebenen Ausrichtung von oben oder unten. Sie können gedreht werden und entfalten einen neuen Bildaspekt.

Info

Zu sehen ist die Ausstellung in der Rockenhausener Speyerstraße 3 noch bis 7. Juni, dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr.