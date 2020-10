Anders als beim Bundesliga-Ringen und -Judo sagt der Südwestdeutsche Amateur-Box-Verband (SWABV) alle in der Corona-Phase erwogenen Veranstaltungen, Sparrings- und Trainingstreffs bis zum 31. Dezember 2020 ab. Das beschloss der SWABV in einer eigens dazu einberufenen Sitzung.

SWABV-Präsident Ramie Al-Masri (Kaiserslautern): „Wir verfolgen die Pandemie-Entwicklung seit März aufmerksam. Es wurde ein Hygienekonzept entwickelt, das sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und den Vorschriften des Landes Rheinland-Pfalz zur Eindämmung der Pandemie orientiert. Der Wiedereinstieg in einen Wettkampfbetrieb kann nach Überzeugung der Verbandsführung allerdings erst dann erfolgen, wenn die Lage in Deutschland und Rheinland-Pfalz sich soweit entspannt hat, dass es verantwortbar erscheint, gerade in einem Kontaktsport wie Boxen Veranstaltungen zu genehmigen.“

Der Box-Chef weiter: „Es wäre mit enormem Aufwand verbunden, bei gemeinsamen Trainings- oder Wettkampfveranstaltungen zu prüfen, welcher Sportler aus einem Risikogebiet kommt, ob er in einem Fahrzeug zur Veranstaltung fuhr, in dem sich vielleicht andere Sportler aus Risikogebieten befanden, oder ob Trainer oder Betreuer aus einem Risikogebiet kommen“.

2021 werde „unter Abwägung aller Umstände“ eine Entscheidung getroffen.