Als die kleine Freiwassertruppe des Kaiserslauterer SK nach Heddesheim zum Badesee fuhr, um dort an den süddeutschen Meisterschaften inklusive Verbandsmeisterschaft teilzunehmen, feierten zwei Lauterer eine Premiere.

Am Samstagvormittag starteten Emmelie Stief (Jahrgang 2007) und Felix Wagner (2008) das erste Mal über die 5000 Meter im Freiwasser. Emmelie Stief wurde gleich süddeutsche Meisterin in ihrer Altersklasse, Felix Wagner erreichte den dritten Platz in seinem Jahrgang.

Sieg über dreimal 1250 Meter

Nach der Mittagspause gingen beide mit ihren Staffeln auf den Rundkurs im Heddesheimer See. Die Staffeln in den Besetzungen weiblich (Emmelie Stief, Linnea Krummenauer und Katharina Maurer) sowie männlich (Jakob Wagner, Mats Eschbach und Felix Wagner) waren sehr gut unterwegs und wurden beide südwestdeutsche Meister über dreimal 1250 Meter.

Am Sonntag standen die 2500 Meter auf dem Programm. Zwei Runden mussten geschwommen werden. Das gelang Emmelie in neuer Bestzeit. Sie wurde Dritte. Für Katharina Maurer, die sich während des Rennens an Emmelie Stiefs Fersen heftete, sprang der zweite Platz heraus. Felix Wagner konnte erneut abliefern, schwamm Bestzeit und ergatterte die Silbermedaille.

Die Trainerin der Wettkampfmannschaft, Bianca-Mara Stief, zeigte sich mit dem Abschneiden sehr zufrieden. Jetzt steht noch eine Woche fokussiertes Training an. Auf den Großteil der Wettkampfmannschaft wartet mit den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Neuwied der Saison-Höhepunkt beziehungsweise Abschluss. Dort geht der KSK mit 20 Schwimmern und acht Staffeln insgesamt 120 Mal an den Start.