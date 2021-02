„Es stinkt immer noch“: Mit dieser Aussage hat sich Peter Ott beim Lesertelefon gemeldet. Er hatte bereits mehrfach von einem süßlichen Gestank in der Innenstadt berichtet.

Seit Samstag liege ein süßlicher Geruch in der Luft, der auch nachts nicht verschwinde, berichtet Ott. Dies sei immer dann der Fall, wenn der Wind aus nord-östlicher Richtung komme und es kalt sei. Er vermutet, dass der Geruch von der Kompostanlage im Kapiteltal ausgeht und hat deshalb schon mehrfach die Stadt und die Struktur- und Genehmigungs-Direktion Süd eingeschaltet. Der Leser fragt sich, ob es keine technische Möglichkeit gibt, den Gestank zu unterbinden.

Die RHEINPFALZ würde die Zone, in der die Geruchsbelästigung vorliegt, gerne eingrenzen und bittet dazu Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Informationen: Ist Ihnen der Geruch ebenfalls aufgefallen? In welchem Teil des Stadtgebietes war das? Hielt sich der Geruch länger oder war er nach einer bestimmten Zeit wieder verschwunden? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit Ihren Beobachtungen an die E-Mail-Adresse redkai@rheinpfalz.de.