Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme eroberte die aus dem ostafrikanischen Malawi stammende, in Paris wohnhafte Sängerin Malia am Donnerstagabend im Handumdrehen den bestens besuchten Cotton Club der Lauterer Kammgarn. Selbstsicher und gekonnt bewegte sich die Kosmopolitin bei ihrer Hommage an Nina Simone in den Genres Soul, Blues und Jazz.

Die Präsenz der „Queen of Soul-Jazz“ - bodenlanger, weiter Kaftan über hautengem Kleid, schwarze Rasta-Locken - wirkte vom ersten Moment an frappant. Schon ihr Song „My Baby just