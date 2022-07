Das Café Unterhammer im Karlstal bei Trippstadt feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen mit vielerlei Veranstaltungen. Am Samstag, 23. Juli, 17 Uhr, gastiert an diesem idyllischen Flecken Singer und Songwriterin Isabel Jasse.

Ihre Kindheit verbrachte Jasse in Deutschland und Bolivien. Die bekennende Weltenbummlerin verbindet mit ihren deutschsprachigen Texten und ihrem Gitarrenspiel Singer/Songwriter-Pop mit Elementen aus Folk und Jazz. Eigene Texte und Melodien schreibt sie schon seit Jahren und gibt darin viel Persönliches preis. Mit ihrer Stimme, ihren Worten und ihrer authentischen Persönlichkeit berührt Jasse ihre Zuhörer. Sie singt von Liebe und Nicht-Liebe, reflektiert über die Essenz allen Seins, stellt Fragen und setzt Grenzen.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei, die Künstlergage wird mit dem Hut gesammelt. Das Unterhammer-Team bittet um Reservierung. Kontakt unter der Telefonnummer 06306 701460 oder über die Homepage unter www.unterhammer.com.