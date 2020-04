Den Bewohnern des Caritas-Seniorenzentrums St. Hedwig sollte es auch in Corona-Zeiten an Abwechslung nicht fehlen und so stand – oder vielmehr saß – der Kaiserslauterer Sänger Stephan Flesch am Montag für ein kleines Mittagskonzert mit seiner Gitarre dort am Gartenzaun.

Rechtzeitig bevor ab Dienstag für die nächsten Tage regnerisches Wetter angekündigt ist, hatte Heimleiterin Jutta Asal-von Wuthenau mit den Mitarbeitern noch ein kleines Grillfest mit Schwenkfleisch, Frikadellen und Salat im Innenhof der Wohnanlage organisiert. Für Stephan Flesch – „das Dessert“ – hatte die in der Szene gut vernetzte Heimleiterin wie schon in den vergangenen Tagen und Wochen gesorgt.

Obwohl das Repertoire des Sängers fast ausschließlich aus englischen Songs besteht – wofür Flesch sich bei den Bewohnern ausdrücklich entschuldigte – fand er auf dem Bännjerrück seine Fans. Weithin sichtbar verkündete dies vom Geländer eines der Balkone ein großes weißes Banner mit den Zeilen „Stefan wir haben dich lieb“ und zusammen mit drei roten Herzchen der Zusatz „unseren Star“. Mit Hits wie Rod Stewarts „I don’t want to talk about it“, Stings „Englishman in New York“ oder Phil Collins „In the air tonight“ – erst Recht mit Beethovens „Ode an die Freude“ zum Mitsingen, traf der Sänger zielsicher ins Herz seiner Zuhörer, die im Freien und auf den Balkonen des Seniorenheims, aber auch von der gegenüberliegenden Straßenseite dem Konzert lauschten.

Als eine Zugabe gefordert wurde, machte Flesch den Fehler zu fragen, wann diese denn erwünscht sei. „Morgen“ hieß es prompt vonseiten der Mitarbeiter und überhaupt könne er doch gleich bei ihnen einziehen – ein Doppelzimmer sei im Moment noch frei.