Lange Zeit war es auf der schön gelegenen Radrennbahn des RV Schopp aufgrund der Pandemie sehr ruhig. Wettkampf- und Trainingsbetrieb waren stark eingeschränkt. Umso glücklicher sind die Radsportler und vor allem der Veranstalter RV Schopp, dass am Sonntag zum 100. Vereinsjubiläum wieder ein gut besetztes Radkriterium starten konnte.

Unter den Augen von Paul Maue, einst Olympiateilnehmer in Helsinki und Deutscher Meister, waren die jungen Radsportler in verschiedenen Altersklassen am Start. Dem Verein ist es außerdem gelungen,