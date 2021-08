Plätze zur Kurzzeitpflege sind ein rares Gut in Kaiserslautern. In der Stadt gibt es nur zwölf davon. Die Stadtverwaltung drängt auf einen runden Tisch, um gemeinsam mit Trägern eine Lösung zu finden. Für Stadt und Landkreis sind rund 50 vonnöten, schätzen Experten.

„Die Nachfrage ist da“, sagt Gerhard Heinelt. Er ist im städtischen Referat Soziales für die Sozialplanung, insbesondere auch für die Pflegestrukturplanung zuständig. In der Stadt Kaiserslautern gibt es laut Heinelt lediglich zwölf feste Plätze für Kurzzeitpflege, zehn davon allein im Pflegeheim in Siegelbach. Anfang Dezember setzte sich auch der Sozialausschuss der Stadt mit dem Thema auseinander. Grundlage für die Diskussion war ein Fragenkatalog, den die CDU-Fraktion, federführend war Walfried Weber, eingebracht hatte und den die Verwaltung abgearbeitet hatte. „Das Problem ist bekannt“, unterstreicht der städtische Beigeordnete Peter Kiefer. Allerdings, so der Beigeordnete weiter, haben die Kommunen wenig Einfluss auf die Anzahl der Kurzzeitpflege-Plätze.

Stadtverwaltung: 50 feste Plätze sind wünschenswert

Laut Heinelt halten die Pflegeeinrichtungen in Stadt und Landkreis – die beiden Gebietskörperschaften sollten in der Frage zusammen betrachtet werden, findet Heinelt – zwar alle auf dem Papier Kurzzeitpflegeplätze bereit, in der Praxis würden die Plätze aber oftmals von langfristig Pflegebedürftigen beansprucht. „Kurzzeitpflege bedeutet einen höhren pflegerischen Aufwand“, hat Heinelt beobachtet. Für die Region erachtet er eine Anzahl von 50 Plätzen für Menschen, die sich beispielsweise nach einer OP erholen müssen, als ein „erstrebenswertes Ziel“.

Dabei unterschieden Einrichtungen zwischen reinen Kurzzeitpflegeplätzen, also Plätzen, die beispielsweise genutzt werden, wenn die Pflegenden erkranken und die pflegebedürftige Person für zwei Wochen betreut werden muss. Und: Es gibt „eingestreute Plätze für Kurzzeitpflege“ an vielen Einrichtungen in Stadt und Landkreis, etwa auch im Alten- und Pflegeheim St. Hedwig auf dem Bännjerrück. Dort sind es fünf an der Zahl, berichtet die Leiterin der Einrichtung, Jutta Asal-von Wuthenau, auf Anfrage.

Die Plätze seien sehr begehrt, allein für 2019 erreichten das Pflegeheim mehr als 300 Anfrage in Sachen Kurzzeitpflege. Etwa ein Viertel der Anfragen konnte bedient werden, wobei Asal-von Wuthenau unterstreicht, dass viele Anfragen dann an anderer Stelle einen Platz für ihre Angehörigen finden konnten. Der überwiegende Teil der Menschen in Kurzzeitpflege in St. Hedwig sind laut der Leiterin Menschen, die eine schwere Erkrankung überstanden haben, einen Schlaganfall etwa oder einen Sturz, und sich nun erholen. „Ganz viele Menschen bleiben aber nach der Zeit bei uns dauerhaft da“, hat Asal-von Wuthenau beobachtet.

Sozialausschuss will Thema im Auge behalten

Der Sozialausschuss hat den Beschluss gefasst, das Thema noch einmal auf die Agenda zu holen, quasi einen runden Tisch einzuberufen, an den Vertreter der Kreisverwaltung, der Stadtverwaltung, aber auch Verantwortliche des Westpfalz-Klinikums und der Pflegeeinrichtungen in der Region eingeladen werden sollen. Ein Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen ist kein Problem, das nur die Region Kaiserslautern betrifft. „Es herrscht bundesweit ein Mangel an solchen Angeboten“, sagt Gerhard Heinelt.

Vor einigen Jahren noch habe es beispielsweise am Westpfalz-Klinikum noch 20 Plätze zur Kurzzeitpflege gegeben, auch am Nardini-Klinikum in Landstuhl gab es laut Heinelt bis vor kurzem noch mehr als ein Dutzend vom Roten Kreuz betreute Kurzzeitpflegeplätze. Das DRK hat sich daraus aber zurückgezogen. Die Plätze sollten laut Heinelt in absehbarer Zeit – nun aber vom Nardini-Klinikum betreut – wieder zur Verfügung stehen. Die Corona-Pandemie verzögere das nun aber. Die Westpfalz-Klinikum Pflege GmbH, verantwortlich für die Seniorenresidenz am Westpfalz-Klinikum, hat nach eigenen Angaben zwölf eingestreute Kurzzeitpflegeplätze. „Im Vergleich zur Vergangenheit hat die Reduktion auf zwölf dieser Pflegeplätze stattfinden müssen, um zum einen wirtschaftlich zielführend arbeiten zu können und zum anderen, weil die durch die Heimpersonalverordnung gestellte Fachkraftquote von 50 Prozent aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels in der Altenpflege nicht dauerhaft erfüllt werden kann“, teilte das Klinikum mit.

Heinelt ist, was Pflegeeinrichtungen und deren Angebote anbelangt, eigentlich eher ein Fan von dezentralen Lösungen, sagt er. Bei der Kurzzeitpflege aber – die unbedingt auch einen rehabilitativen Ansatz verfolgen sollte – könnte er sich durchaus ein Angebot von 20 Plätzen auf einem Platz vorstellen. „Da könnte ich mir schon Synergien vorstellen“, sagt Heinelt.

Beispiel aus der Südpfalz: Bad Bergzabern

Nimmt man die Idee in die Überlegungen auf, dass für die Patienten passende Reha-Angebote quasi ums Eck angeboten werden sollten, drängt sich das Westpfalz-Klinikum als Standort geradezu auf. Dieser Gedanke wurde auch Anfang Dezember im Sozialausschuss geäußert – zumal am Klinikum früher auch solche Plätze vorgehalten wurden . „Das wäre eine Idee“, findet Peter Kiefer, derzeit auch Sozialdezernent der Stadt.

Gerhard Heinelt bereitet in der Sache gerade eine Infoveranstaltung vor. Kontakt dazu hat er in die Südpfalz aufgenommen, wo in Bad Bergzabern gerade ein Konzept zur Kurzzeitpflege in einer Klinik umgesetzt wird. Wo auch eine größere Menge von Plätzen an einem Ort eingerichtet sind, die ebenfalls einen Schwerpunkt auf die Rehabilitation der Patienten legen.