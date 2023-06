Auf einem Feld in Kottweiler-Schwanden brennen seit der Nacht etwa 400 Heuballen. „Wir haben alles unter Kontrolle und lassen sie nun kontrolliert abbrennen“, berichtet Wehrleiter Franz-Josef Preis auf Anfrage. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr eine Katwarn-Meldung rausgeschickt. „Wir hatten viele Anfragen, was denn da los ist. Deshalb wollten wir die Menschen informieren, dass nichts Giftiges brennt und sie sich keine Sorgen machen müssen.“ Preis geht von Brandstiftung aus. Erst vor wenigen Tagen hatten in Hütschenhausen Strohballen gebrannt.