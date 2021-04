Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hat für die zurückliegende von Corona geprägte Freibadsaison im Sportausschuss am Dienstag Zahlen genannt. Danach besuchten das Warmfreibad 19.200 Gäste, die Waschmühle 18.900 Besucher.

Die Besucherzahlen lagen damit weit unter denen einer normalen Saison. Sie führten zu Einnahmen im Warmfreibad von 54.000 Euro und in der Waschmühle von 47.000 Euro. Unterm Strich beliefen sich damit die Mindereinnahmen gegenüber der vergangenen Freibadsaison auf 231.000 Euro.

Finanzielle Mehrbelastungen ergaben sich nach Angaben von Weichel durch Maßnahmen, die dem Schutz der Besucher vor dem Coronavirus dienten. Für 13 Personen im Sicherheitsdienst fielen Kosten von 47.000 Euro, für zusätzliche fünf Reinigungskräfte von 12.200 Euro und für eine nächtliche Überwachung der Anlagen von 10.200 Euro an. In der Summe waren das 60.000 Euro. Mindereinnahmen und Mehrkosten beliefen sich damit auf 290.000 Euro. Zusammen mit dem normalen Defizit der Bäder von 950.000 Euro summierten sich die Kosten für die dreimonatige Öffnung der Bäder auf 1,24 Millionen Euro. „Das ist ein Wort“, kommentierte Weichel die Kosten für die Bäderöffnung.

Weichel würdigte die Leistung, die die Verwaltung mit der Öffnung der Bäder in der Corona-Zeit erbracht hat. Es sei ein Notbetrieb gewesen, der es ermöglichen sollte, schwimmen zu können. Weichel verteidigte die Verwaltung auch gegen Kritik. Sie habe es geschafft, ohne einen Hotspot zu produzieren, einen Schwimmbadbetrieb aufrecht zu erhalten.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen und Vorsitzende des Fördervereins Warmfreibad, Tobias Wiesemann, erklärte, dass es richtig gewesen sei, die Bäder zu öffnen. Er verwies darauf, dass die Mehrkosten nur ein Drittel des normalen Defizits betragen hätten. Wiesemann riet dazu, von den Erfahrungen in den Bädern im Landkreis zu lernen, wo mit wenig zusätzlichem Personal der Badebetrieb organisiert worden sei.

Als Problem stellte er dar, dass die Vergabe der Badezeit in Kaiserslautern übers Internet und über Kreditkarte erfolgt sei. Er erinnerte an ältere Menschen, die über kein Internet verfügten und Jugendliche, die keine Kreditkarte hätten. Er machte die Beobachtung, dass das Klientel aus dem sozialen Brennpunkt im Warmfreibad in diesem Jahr nicht zum Schwimmen gekommen war.

Der SPD-Ratsmitglied Jörg Harz stellte die Frage in den Raum, warum nicht auch Eintrittskarten an der Kasse verkauft und Kontaktdaten erhoben worden seien. Er sah nun die Zeit, um Vorbereitungen für die nächste Freibadsaison zu treffen, sollte der Coronavirus die Menschen noch mal geißeln.

Oberbürgermeister Weichel begründete die Vergabe der Badezeiten im Internet damit, dass man lange Warteschlangen an der Kasse der Bäder vermeiden wollte.