Rund 350 Menschen zogen am Aktionstag für Inklusion durch die Stadt. Sie fordern mehr Teilhabe und Barrierefreiheit – trotz geplanter Sparmaßnahmen.

Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung standen am Samstag im Mittelpunkt, als Menschen mit und ohne Behinderung vom Stiftsplatz aus durch Kaiserslautern zogen. Der Protestmarsch am Aktionstag für Inklusion führte zum Stadtteilfest im Stadtpark. Dort konnten sich Besucher über das Thema informieren.

Carsten Ondreka, Vorsitzender des Inklusionsbeirats der Stadt, sprach von rund 350 Menschen mit und ohne Behinderung, die – begleitet von der Marching Band Heavy Bones – nach der Kundgebung am Stiftsplatz am Protestmarsch teilnahmen. Ziel sei es, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung trotz geplanter Sparmaßnahmen zu sichern, ergänzte Ondreka.

Für Menschen mit Behinderung sei ein Leben im Heim für die Kostenträger günstiger als ein Leben in der eigenen Wohnung, kritisierte Jennifer Bargiel, stellvertretende Vorsitzende des Beirats. Wegen ihrer Multiplen Sklerose sei sie auf einen Rollstuhl angewiesen. „Ich bin ein ganz normaler Mensch und eine Mutter mit Kind“, betonte sie.