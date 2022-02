„Frieden für Europa – Solidarität mit der Ukraine“: Rund 300 Menschen haben am Freitagnachmittag an einer Kundgebung auf dem Schillerplatz teilgenommen. Mitorganisator Moritz Behnke eröffnete die Kundgebung mit den Worten, der russische Einmarsch in die Ukraine mache ihn „fassungslos“ und „traurig“. Man dürfe jedoch auch nicht vergessen, dass sich das Land seit acht Jahren in einem Ausnahmezustand befinde. „Das ist der Krieg Putins, nicht der der russischen Bevölkerung“, betonte der Vorsitzende des Jugendparlaments (Jupa). Es folgte eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges.

Ukrainer singen die Nationalhymne

Vertreter des Jupas sprachen von den „dunkelsten Stunden für Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“. Für die Grünen erklärte Paul Bunjes: „Die Welt schaut mit dem Gefühl der Ohnmacht auf die Ukraine.“ Er verurteilte die Invasion als „Tabubruch“ und „zivilisatorischen Rückschritt“ und betonte, dass „Reden im 21. Jahrhundert das Mittel ist, auf das wir uns längst hätten verständigen sollen“. Einige Ukrainer versammelten sich abschließend, um die Nationalhymne zu singen. Behnke beschrieb die Stimmung als „emotional“, man könne sich die Situation in der Ukraine nicht vorstellen, fühle aber dennoch mit den Ukrainern. Gegenüber der RHEINPFALZ betonte er: „Gerade für junge Menschen ist es wichtig, für Frieden in Europa einzustehen und zu zeigen, dass ihnen die Menschen in der Ukraine nicht egal sind.“ Spürbar wurde, dass die Menschen den Krieg in der Ukraine nicht verstehen, den Einmarsch nicht nachvollziehen können, Angst haben. Zu den Solidaritätsbekundungen hatten das Jugendparlament sowie die Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und FDP aufgerufen. Behnke und Luca Hoffmann von den Jusos hatten die Veranstaltung angemeldet. Unterstützer waren außerdem links solid und der DGB.