„People not Profit“ – unter diesem Motto hatte die Friday-for-Future-Bewegung für Freitag deutschlandweit zu Demonstrationen für mehr Klimagerechtigkeit in rund 270 Städten aufgerufen. In Kaiserslautern trafen sich rund 250 Demonstranten am Hauptbahnhof. Von dort zogen die Teilnehmer, darunter längst nicht nur Schüler, sondern Menschen jeden Alters, weiter zum Stadtpark und zur Bank für alle. „Diesmal haben wir uns für jüngere Redner entschieden“, sagte Elyssa Dubois, die erläuterte, dass an allen Stopps des Zuges Ansprachen stattfinden. Eine Vertreterin von Fridays for Future aus Neustadt, wo um 17 Uhr eine Demo geplant war, prangerte an, dass Konzerne nach wie vor die Lebensgrundlage der Menschen zerstörten. Der Kampf für soziale Gerechtigkeit und die Erhaltung der Lebensgrundlage aller hängen direkt miteinander zusammen, unterstrich Elyssa Dubois schon in der Einladung zur Demo, an der auch Vertreter anderer Organisationen wie des Nabus teilnahmen.