Streiktag in Kaiserslautern: Neben den Busfahrern zog es am Freitag auch Fridays for Future wieder auf die Straße. Einen großen Demonstrationszug, wie in der Vergangenheit, gab es diesmal nicht, dafür mehrere Redebeiträge vor der Adler-Apotheke an der Stiftskirche. Gut 200 Menschen waren dafür am frühen Nachmittag in die Innenstadt gekommen. Seit Corona sei es für die Initiative schwierig, Aufmerksamkeit zu bekommen, sagte ein Redner: „Doch das ändert nichts an der Aktualität und der Relevanz des Themas.“ Wenn sich in Sachen Klimapolitik nichts ändere, fahre man „volle Kanne gegen die Wand“ hieß es. Eine Sprecherin sagte: „Klimaterorrist:innen sind die Leute, die es nicht schaffen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.“ Noch sei Zeit zu handeln.