Ab Montag, 16. August, werden die Rummelstraße und Teile der Münchstraße zu Einbahnstraßen. Die Münchstraße ist zukünftig von der Karl-Marx-Straße her befahrbar, die Rummelstraße wird Einbahnstraße vom Stiftsplatz her kommend. Der zur Stiftstraße führende Teil der Münchstraße bleibt im Gegenverkehr erhalten.

Hintergrund der neuen Verkehrsführung seien die Unfallzahlen in beiden Straßen, so die Stadtverwaltung. So habe die Verkehrsunfallkommission in diesem Jahr erneut festgestellt, dass sich diese auf sehr hohem Niveau bewege. Die Rummelstraße stelle eine Unfallhäufungsstelle dar. Dabei handele es sich überwiegend um Schäden durch vorbeifahrende Fahrzeuge an parkenden Autos, bei denen außerdem eine Vielzahl der Unfallverursacher Fahrerflucht begehe, so die Stadtverwaltung.

Die bisherigen Maßnahmen wie das Aufstellen von Pollern, die Schaffung von Ausweichflächen oder die Anpassung der Markierungen hätten laut Verkehrsunfallkommission nicht zur Reduzierung der Unfallzahlen geführt, so dass nun die neue Verkehrsführung notwendig werde. Durch diese werden eine Verkehrsberuhigung sowie ein Rückgang der Lärm- wie auch der Feinstaubbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner erwartet.

In der Verkehrsunfallkommission sind neben der Straßenverkehrsbehörde, die die beschlossenen Maßnahmen umsetzt, auch die städtischen Referate Stadtentwicklung und Tiefbau sowie die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 vertreten.