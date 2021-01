„So ruhig wie nie.“ Mit diesen Worten beschrieb ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz die Silvesternacht. Die Beamten mussten zwar ein paar Mal ausrücken, überwiegend aber verlief die Nacht, in der es ein Böller- und Versammlungsverbot gab , friedlich.

Einzelne Verstöße gegen Böllerverbot

Trotz des Feuerwerk-Verkaufsverbots wurde in Kaiserslautern geböllert. Allerdings viel weniger als sonst. Weil das auf öffentlichen Plätzen nicht erlaubt war, musste die Polizei mehrfach einschreiten. Auch ein paar Fälle von Ruhestörung registrierten die Beamten. „Es waren auch mal ein paar Leute zu viel auf einem Fleck, aber das waren alles Einzelfälle“, so der Polizei-Sprecher. Insgesamt hätten sich die Menschen an die Regeln gehalten. Es sei nichts Gravierendes passiert. Wie viele Anzeigen es in der Silvesternacht gab, konnte am Freitag im Polizeipräsidium niemand genau sagen. Die Polizei war mit mehr Personal als sonst im Einsatz und hatte Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei angefordert.