Musik verbindet, heißt es doch gerne mal. Aber manchmal kann sie auch entzweien, etwa wenn die Musikgeschmäcker grundsätzlich verschieden sind oder die Uhrzeit und Lautstärke so gar nicht zueinander passen.

Das war laut Polizeibericht nun in Kaiserslautern der Fall: Mit einer Musikbox haben Heranwachsende in der Nacht zum Donnerstag die Marktstraße mit lauter Musik beschallt. Anwohner meldeten also kurz vor Mitternacht der Polizei die Ruhestörung. Eine Gruppe junger Menschen hatte sich auf der Straße versammelt und eine Musikbox offenbar ziemlich laut aufgedreht, denn bereits auf der Anfahrt konnte die ausgesandte Polizeistreife die Musik deutlich hören. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schalteten die Verantwortlichen prompt die Musik ab. Die sieben jungen Leute wurden von den Beamten zur Ruhe ermahnt. Offenbar haben sich die Heranwachsenden daran gehalten. Welche Musik so laut durch die Marktstraße dröhnte, hat die Polizei übrigens nicht mitgeteilt.