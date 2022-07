Waschen, Schneiden, Föhnen. Wie oft er diese Wünsche seiner Kunden und vor allem seiner Kundinnen schon erfüllt hat, weiß Rudolf Janoschek nicht zu sagen. Kein Wunder, übt er doch schon seit über 70 Jahren sein feines, der Schönheit dienendes Handwerk aus und dürfte damit einer der dienstältesten Friseure Deutschlands sein.

Vor dem Krieg im mährischen Auspitz geboren, führte ihn nach vielen Wendungen und Stationen sein Lebensweg nach Kaiserslautern, wo er in der Pariser Straße 48 den Salon Judy eröffnete. Das Datum weiß der mittlerweile 87 Jahre alte Friseurmeister noch ganz genau: „Das war am 1. April 1969.“ Seitdem schneidet er dort Haare, also schon über ein halbes Jahrhundert. Obgleich man ihm das hohe Alter nicht ansieht und er noch immer mit Kamm und Schere geschickt umzugehen weiß, soll nun aber Schluss sein. „Am 15. Juli höre ich definitiv auf“, sagt Janoschek und dabei ist ihm keine Wehmut anzumerken. Blickt er doch auf ein langes und erfülltes Leben zurück, in dem sein Beruf eine ganz wichtige Rolle spielte.

Haar- oder Pflanzenpflege?

Im Nachkriegsdeutschland vor die Alternative gestellt, ob er Gärtner oder Friseur werden wolle, zog er die Haar- der Pflanzenpflege vor. Eine Entscheidung, die er „nie bereut“ habe, betont Rudolf Janoschek, der im Jahr 1960 in Bayreuth die Meisterprüfung bestand und sich danach auf dem neusten Stand der Haarmode hielt. Prägend war für ihn der Haarkünstler Vidal Sassoon, der in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts die Frauenfrisur mit dem Kurzhaarschnitt revolutionierte. Daneben punktet Janoschek, dem 2010 der Goldene Meisterbrief verliehen wurde, mit dem nötigen Feingefühl, gefällig und höflich bediente er seine Kunden und hatte dabei stets ein offenes Ohr für deren Freuden und Nöte.

Fußball – bei Männern immer das richtige Gesprächsthema

Da er sich auch auf den Fußball versteht, als junger Mann war er selbst am Ball und als Zuschauer besucht er seit vielen Jahren regelmäßig die Spiele des TuS Hohenecken, hatte er für seine männliche Kundschaft immer das richtige Gesprächsthema. Nun ist also bald Schluss mit dem Haareschneiden, Rudolf Janoschek schließt seinen Salon, den er in all den Jahren mit seiner Ehefrau Wiltrud führte. Bange vor dem Ruhestand ist ihm nicht. Kann er sich doch nun ganz seinem Haus und seinem schönen Garten widmen.