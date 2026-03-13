Ab Montag, 16. März, wird die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Logenstraße und Pirmasenser Straße voll gesperrt.

Wie aus dem Baustellenportal der Stadtverwaltung hervorgeht, sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Zunächst wird im Zuge der Arbeiten an der Fahrradstraße (Parkstraße - Augustastraße) die barrierefreie Querung der Parkstraße über die Rudolf-Breitscheid-Straße hergestellt. Abschließend wird die Deckschicht in der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen der Logenstraße und der Pirmasenser Straße erneuert.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr, wie die Stadtwerke Verkehrs-AG mitteilt. Die Linie 102 fährt während der Sperrung auch stadtauswärts über die Richard-Wagner-Straße zum Hauptbahnhof, wobei die Haltestellen Apostelkirche, Pfaffplatz, Ziegelstraße und Addi-Schaurer-Platz entfallen, so die SWK.

Die Linien 105 und 107 verkehren stadteinwärts ab Pfaffenbergstraße über die Zollamtstraße zum Hauptbahnhof, sodass die Haltestellen Wilhelm-Raabe-Straße, E-Werk (Ersatz) und Addi-Schaurer-Platz nicht bedient werden können.

Die Linie 115 fährt ebenfalls stadtauswärts über die Richard-Wagner-Straße zum Hauptbahnhof. Es entfallen die Haltestellen Fackelwoogstraße, Ziegelstraße und Addi-Schaurer-Platz. Stadteinwärts verkehrt die Linie 115 ab der Carl-Euler-Straße über die Zollamtstraße zum Hauptbahnhof. Die Haltestellen E-Werk (Ersatz) sowie Addi-Schaurer-Platz entfallen laut Stadtwerke.

Ersatzhaltestellen werden in der Richard-Wagner-Straße eingerichtet.