Vier Rowdys haben in der Nacht auf Freitag am Baumarkt in der Torfstraße unter anderem Zierbäume beschädigt und ein Außentor mit Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro, meldet die Polizei, der es gelungen ist, zwei der Täter auf ihrer Flucht im Auto festzunehmen. Dabei kam zudem heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Weitere Hinweise auf die flüchtigen Komplizen nimmt die Polizei unter Telefon 06371/92290 entgegen.