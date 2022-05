Der Stadtrat hat die Gebühren für städtische Grillhütten erhöht. Die Vermutung von Patrick Schäfer (SPD), seine Partei habe für die Hohenecker Hütte schon vor dem Beschluss den höheren Preis bezahlt, sei falsch, betont Ortsvorsteher Alexander Rothmann (CDU).

Statt 60 Euro müssen Mieter der Grillhütte künftig 80 Euro zahlen. Eben diesen Betrag habe die SPD schon vor dem Ratsbeschluss bezahlt, hatte Schäfer am Montag berichtet und kritisiert, dass keine Kartenzahlung möglich und keine Quittung erhältlich sei.

Reinigungspauschale wegen Corona

Tatsächlich habe die SPD insgesamt 80 Euro für die Nutzung der Grillhütte bezahlt, teilte Hoheneckens Ortsvorsteher mit. Allerdings habe das nichts mit der Gebührenerhöhung zu tun. Neben der Miete von 60 Euro musste eine Reinigungspauschale über 20 Euro erhoben werden, weil die Toiletten als Corona-Schutzmaßnahme durch städtisches Personal gereinigt und desinfiziert wurden. Dies ist inzwischen nicht mehr nötig, so Rothmann. Betroffenen Mietern werde die bereits gezahlte Pauschale erstattet.

Aus seiner Sicht sei eine Quittung indes nicht notwendig, so Rothmann, weil alle Beträge in den Vertragsunterlagen ausgewiesen seien. Barzahlung sei am unkompliziertesten, so Rothmann. Schon bei der telefonischen Reservierung weise er Mieter darauf hin, dass ausschließlich in Barzahlung möglich sei. Der Stadt entstünden so keine Kosten, etwa für ein Kartenzahlungsgerät.