Das DRK Land hat in Landstuhl, Queidersbach und Enkenbach-Alsenborn PCR-Teststellen eingerichtet. Diese können ausschließlich Personen, die einen Anspruchsnachweis für einen PCR-Test vorlegen, nutzen, teilt die Kreisverwaltung mit. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass keine PCR-Testungen auf Eigeninitiative von Selbstzahlern möglich sind – Ausnahme ist die Teststelle in Enkenbach-Alsenborn. Das DRK Queidersbach öffnet seine Teststelle (Schulstraße 3, Queidersbach) bis zum 31. Dezember von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr (am 24. Dezember mit Termin von 9 bis 12 Uhr, vom 27. bis 31. Dezember geschlossen). Das DRK Landstuhl (Zehntenscheune, Kirchenstraße) bietet PCR-Tests ebenfalls bis zum 31. Dezember zu folgenden Zeiten an: Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. (27. bis 30. Dezember geschlossen, 24. und 31. Dezember, 9 bis 12 Uhr). Beim DRK Enkenbach-Alsenborn (Hochspeyerer Straße 21) können bis Jahresende zu folgenden Zeiten PCR-Tests gemacht werden: Montag bis Freitag, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr (am Mittwoch 15. Dezember erst ab 14 Uhr, am 24. und 31. Dezember nur mit Termin von 9 bis 11 Uhr).