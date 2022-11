Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern bleibt in der Regionalliga Südwest eine Macht. Auch beim Auswärtsspiel in Elversberg gaben sich die Lauterer keine Blöße und feierten am Ende einen ungefährdeten 7:2 (4:1)-Erfolg. Für die Mannschaft von FCK-Trainer Alexander Bugera war es der elfte Sieg im elften Saisonspiel.

Die SV Elversberg erwischte zunächst einen perfekten Start und ging bereits in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Ein Treffer, der von den Platzherren frenetisch bejubelt wurde – und vom Spitzenreiter eine direkte Antwort nach sich zog. Kimi Merk glich für den FCK postwendend zum 1:1 aus (5.). Kaiserslautern war im weiteren Spielverlauf tonangebend und erzielte in der elften Minute die 2:1-Führung durch Dominique Osterkamp. Weitere gut herausgespielte Treffer durch Marko Krasic (20.) und Drini Miftari (28.) besiegelten den 4:1-Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang hatten beide Mannschaften mit dem starken Nebel zu kämpfen, wodurch der Spielfluss etwas gestört war. Die Betzenberger markierten durch Ousmane Sannoh (60.), Kimi Merk (81.) und Muhammed Zor (86.) dennoch drei weitere Treffer zum klaren 7:2-Endstand. „Aufgrund unserer vielen Spiele ist die Belastungssteuerung für uns zurzeit das Wichtigste. Deswegen haben wir einen breiten Kader und auch heute wieder ordentlich durchrotiert. Das hat der Qualität unseres Spiels aber keinen Abbruch getan. Die Mannschaft hat auch heute wieder gut gespielt und einen hochverdienten Auswärtssieg eingefahren“, sagte der zufriedene Bugera nach Abpfiff.

Bereits am Mittwoch geht es für die Lauterer im Achtelfinale des Verbandspokals weiter. Um 19.30 Uhr sind die Roten Teufel beim Ligakonkurrenten VfR Wormatia Worms zu Gast. Am zweiten Spieltag standen sich beide schon mal gegenüber. Damals gewann der FCK mit 2:0.