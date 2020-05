Weil eine 83-Jährige am Dienstag in der Ludwigstraße eine rote Ampel nicht beachtete, ist es zum Unfall gekommen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Seniorin mit ihrem Wagen auf der Ludwigstraße Richtung Kammgarn. An der Kreuzung Ludwigstraße/Morlauterer Straße hielt die Frau zunächst auf der Abbiegespur an. Die Ampel zeigte Rot. Dann zog sie vom Abbiegestreifen auf eine Geradeausspur und geradewegs über die rote Ampel hinweg in den Kreuzungsbereich. Dort kollidierte ihr Auto mit dem Wagen einer 65-Jährigen, die vom Willy-Brandt-Platz in die Lauterstraße abbiegen wollte.

Warum die 83-Jährige plötzlich geradeaus fuhr und das Rotlicht missachtete, ist aktuell nicht geklärt. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 7000 Euro schätzt. Das Auto der 65-Jährigen musste abgeschleppt werden.