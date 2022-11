Wie kann man schöner die Zeit bis Weihnachten verbringen als mit einem Adventskalender? Jeden Tag ein neues Türchen öffnen, gespannt sein auf das, was sich dahinter verbirgt – das gehört zum Advent einfach dazu.

Der Adventskalender vom Rotary Club Kaiserslautern-Sickinger Land ist schon für sich genommen ein stimmungsvoller Hingucker: Der große Weihnachtsbaum, festlich geschmückt, vor der Gartenschau macht Lust auf Weihnachten. Der besondere Clou dabei: Hinter jedem Türchen verbergen sich Gewinne, insgesamt im Wert von 11.000 Euro. Das können Gutscheine für Kaiserslauterer Boutiquen oder Restaurants sein, Konzertkarten oder vieles mehr.

Mit ein bisschen Glück klappt es vielleicht mit dem Hauptgewinn: ein E-Bike im Wert von 2500 Euro wartet auf seinen neuen Besitzer. Oder auch zwei BMWs – Modell Bobbycar. Was immer auch verlost wird – jeder Gewinn ist mehr wert als der Preis des Kalenders. Für den bezahlt man nur fünf Euro. Und weil die Weihnachtszeit die Zeit des Schenkens ist, gehen die Einnahmen zu 100 Prozent an gemeinnützige Einrichtungen wie beispielsweise den Verein Lichtblick 2000 oder das Mehrgenerationenhaus in Ramstein-Miesenbach, das Kinderhospiz oder die Beilsteinschule.

Zu haben sind die insgesamt 3000 Kalender an den zwei Samstagen, 5. und 12. November, während des Wochenmarktes vor dem Restaurant 11 A auf dem Stiftsplatz von 9 bis 13 Uhr – oder in der Buchhandlung Uni-Buch im Gebäude der Mensa der Technischen Universität. Auch in Hütschenhausen vor dem Wasgau-Markt kann man fündig werden oder in Landstuhl auf dem Wochenmarkt, wo der ehemalige Bürgermeister Klaus Grumer auf seine Käufer wartet. Ab fünf Stück kann man sie sich auch nach Hause schicken lassen.

Roland Ulber, Präsident des Rotary-Clubs Kaiserslautern-Sickinger Land, und Laurence Gendron-Ulber, Präsidentin des Inner Wheel Clubs Kaiserslautern, sind sehr froh über die große Unterstützung. „Ein massiver Dank vom Club an alle lokalen Förderer – ohne sie wäre die Aktion nicht möglich“, so Ulber, „besonders, weil gerade auch in schweren Zeiten so ein Projekt unterstützt wird.“