Jugendlichen bei der Berufswahl beratend zur Seite zu stehen, ist den Rotaryclubs der Region Kaiserslautern ein besonderes Anliegen. „Wir wollen jungen Menschen Orientierung geben. Daher stehen sie bei unserem Berufsinformationsabend im Mittelpunkt“, bringt es Thomas Ruf auf den Punkt. Seit 2006 gehört der Mediziner dem Rotaryclub Kaiserslautern an. Seit dieser Zeit hat er verschiedene Ämter in dem Serviceclub innegehabt. Seit fünf Jahren hat er sich der Berufsorientierung Jugendlicher angenommen.

Jugendlichen bei der Wahl für den richtigen Beruf behilflich zu sein, ist dem Mitinhaber einer gastroenterologischen Praxis in Kaiserslautern sehr wichtig. „In vielen Berufsbereichen fehlen dringend benötigte Fachkräfte“, sagt er. Das betreffe nicht nur das Handwerk, den Handel und die Industrie. Ebenso für Berufe im Gesundheitsbereich finden sich immer weniger Mitarbeiter.

Früh ein Netzwerk aufbauen

„Wir möchten jungen Menschen im Sinne von Paul Harris, dem Gründer von Rotary, Informationen über Berufe und Entscheidungshilfen geben“, berichtet Ruf. Dazu werden Clubmitglieder aus den verschiedensten Sparten bei einem Infoabend Interessenten zur Verfügung stehen. Sie beantworten persönlich Fragen und erläutern Berufsaussichten. „Erste Knoten im persönlichen Netzwerk können geknüpft werden, so dass nicht selten anschließende Praktika und weitere Kontakte möglich sind“, erläutert Ruf das Vorgehen.

Zur Teilnahme an dem Berufsinformationsabend sind alle in Frage kommenden Schulen in der Region angeschrieben worden. Er findet am Donnerstag, 1. Februar, 19 Uhr, im Deutschordensaal der Sparkasse Kaiserslautern statt. Zum 42. Mal werden Profis aus den verschiedensten Berufsgruppen Schülern der Klassenstufen 9 bis 12 der regionalen Schulen Rede und Antwort stehen.

Für viele Mitglieder der Rotarischen Clubs in der Region stelle die Veranstaltung einen Höhepunkt des Rotarischen Jahres dar, so Ruf. Sich unverbindlich von erfahrenen „alten Hasen“ über mögliche Berufe im persönlichen Gespräch informieren und beraten zu lassen, hätten sich in den zurückliegenden Jahren viele Jugendliche nicht entgehen lassen, verweist er auf Besucherzahlen von bis zu 250 Interessenten.