Erfolgreiches Wochenende für den TC RW Kaiserslautern: Die Herren entschieden das Topspiel für sich, auch die Damen waren erfolgreich.

Bereits in den ersten beiden Ligaspielen zeigte Myrtille Georges, dass sie eine sichere Bank für die Rot-Weißen ist. Auch gegen die MTG GW Mannheim setzte die ehemalige Top-170-Spielerin mit Grand-Slam-Erfahrung ihre Siegesserie fort. Sie spielte an Position eins gegen Bojana Marinkovic und gewann in zwei Sätzen. So glatt wie bei der 35 Jahre alten Ex-Profispielerin lief es bei ihren Teamkolleginnen nicht. So wurden vier der Partien erst im Match-Tiebreak entschieden. „Diesmal haben wir aber drei davon gewonnen und nur einen verloren“, erklärte Nike Lenz, die Mannschaftsführerin der Rot-Weißen, und erinnerte an das Spiel gegen den TEC Waldau II. Da war es genau umgekehrt gewesen.

Im Match-Tiebreak die Nerven behalten

An Punkt zwei setzte sich eine kämpferische Tilda Hessleryd im Match-Tiebreak mit 10:7 durch. Das gelang auch Julia Schneller mit 7:5, 3:6 und 10:7. Den vierten Matchsieg holte Lena Lauderbach für das Lauterer Team. Nachdem sie den engen ersten Satz mit 7:5 gewonnen hatte, machte sie mit 6:3 im zweiten den Matchgewinn perfekt.

Mit 4:2 nach den Einzeln in Führung liegend, benötigten die Lautererinnen in den anschließenden Doppeln noch einen Sieg. Auch hier war auf die Punktegarantin Myrtille Georges Verlass. Mit Tilda Hessleryd bestritt sie das erste Doppelspiel und holte mit ihrer Partnerin den entscheidenden Sieg – im Match-Tiebreak, den die beiden klar mit 10:2 gewannen. Im dritten Doppel zogen Lena Lauderbach und Jasmin Bühler im Match-Tiebreak mit 7:10 den Kürzeren. Da auch das zweite Doppel an das Heimteam ging, siegten die Rot-Weißen am Ende mit 5:4.

Mit zwei Siegen nach drei Spielen steht das RW-Team auf dem dritten Tabellenplatz und kann mit großem Selbstvertrauen den restlichen vier Ligaspielen entgegenblicken.

RW-Herren auf Titelkurs

„Auf dieses Spiel haben wir hingefiebert“, beschreibt Max Milic die Stimmung im Team des TC RW Kaiserslautern vor dem Spitzenspiel beim TC Oberwerth-Koblenz II. Die Rot-Weiß-Herren traten am Sonntag mit makelloser Bilanz an und trafen auf einen Gegner, der ebenfalls die ersten drei Saisonkämpfe für sich entschieden hatte. Angeführt von Gustav Theilgaard sorgten die Rot-Weißen schon in den sechs Einzeln für klare Verhältnisse. Der Däne besiegte den Belgier Noah Martens problemlos mit 6:2 und 6:1. An Punkt zwei zeigte Leon Sarishvili seine Nervenstärke in einem wahren Tenniskrimi. In einem nicht enden wollenden Match-Tiebreak setzte er sich mit 17:15 durch. Auch sein Teamkollege Finn Himmer musste nach dem Satzausgleich in den Match-Tiebreak, den er sicher mit 10:5 gewann. Der erst vor Kurzem aus der USA zurückgekehrte Jerome Anthony Iaconi gab in seinem Einzel kein Spiel ab und war dann auch mit Finn Himmer im dritten Doppel in zwei Sätzen erfolgreich. Die beiden anderen Doppel gingen an das Heimteam.

Ein starkes Match spielte auch wieder Max Milic. Der Mannschaftsführer siegte in zwei Sätzen und gewann damit sein viertes Einzel in Folge. „Wir haben alle super gespielt“, stellte Milic in seinem Resümee nach dem 6:3-Erfolg gegen die Rheinländer fest und sieht sein Team auf Titelkurs.