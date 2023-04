Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach ihrem überzeugenden ersten Saisonauftritt sind die Tennisdamen des TC RW Kaiserslautern an diesem Wochenende in der Oberliga gleich zweimal gefordert. So treten sie am Samstag beim TC Ludwigshafen-Oppau II an und empfangen am Sonntag den TuS Neunkirchen. Beide Spiele beginnen um 10 Uhr.

Die beiden Gegner der Rot-Weißen gehören zu den vier Teams, die nach dem ersten Spieltag mit je einem Sieg auf den ersten vier Plätzen stehen. Die Vorderpfälzerinnen bezwangen den TC WR Speyer