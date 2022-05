Der Fußball kann nicht die Welt verändern. Aber er kann dabei helfen, Vorurteile abzubauen und Klischees ins Abseits zu stellen. So auch Mitte Mai, als knapp 100 schwule Kicker aus ganz Deutschland im SOC Sportpark ein friedliches Fußballfest feierten. Mit Spaß und Ehrgeiz. Mit den üblichen Blessuren und Bier aus Winnweiler in den Spielpausen. Eben ganz normal.

Die „Roten Teufel“ kennt jeder. Dass es am Fuße des Betzenbergs aber auch die „Rosa Teufel“ gibt, ist wohl nur den wenigsten bekannt. Zum dritten Mal nach 2017 und 2019 organisierten die Freizeit-Fußballer ein Kleinfeld-Turnier, zu dem zehn Teams aus ganz Deutschland und Slowenien in die Barbarossastadt kamen. Der 43-Jährige hat das Turnier nicht nur federführend organisiert, sondern war auch als Spielertrainer selbst mit von der Partie, half in der Turnierleitung mit, schleppte Kisten, entsorgte den Müll und übergab am Ende die Pokale. Die Erleichterung war ihm danach anzumerken. Das Turnier sei „sehr fair“ verlaufen, die beiden Schiedsrichter aus Hannover und München hätten keine einzige Karte ziehen müssen. Das Wichtigste aber: Die Gäste hätten sich allesamt wohlgefühlt in Kaiserslautern.

Erste Turnierteilnahme vor zehn Jahren

Die „Rosa Teufel“ nahmen vor zehn Jahren erstmals an einem schwulen Fußballturnier teil. Zuvor trafen sich Aktivisten, Sympathisanten und Fußballer unterschiedlichster sexueller Orientierung jahrelang zum Stammtisch, ehe die Idee einer eigenen Fußballmannschaft geboren wurde. Von Beginn an dabei war der aus Altenglan stammende Dirk Schmitt, den es mit Anfang 2020 nach Kaiserslautern zog. Seitdem zieht er die Fäden, organisiert die Fahrten zu Turnieren in ganz Europa. Allerdings: „Wir könnten schon den ein oder anderen Spieler gebrauchen, dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob es sich um Anfänger oder Routiniers handelt.“

Am Ende gewannen die Gäste aus Slowenien

Der Stamm der „Rosa Teufel“ hält sich entweder in Fußballvereinen fit oder kickt in Hobbymannschaften. Auch Dirk Schmitt ist regelmäßig bei den Hallenkickern Kaiserslautern am Ball. Die waren auch die einzig nichtqueere Mannschaft des Turniers – und landeten auf einem beachtlichen fünften Rang. Gewonnen haben am Ende die Slovenia Shooters. Die Gastgeber unterlagen im kleinen Finale dem Dauerrivalen Quadratekicker Mannheim.