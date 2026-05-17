Die Kindergraves Memorial Foundation sichert den Erhalt des Gräberfeldes auf dem Kaiserslauterer Friedhof. Der Brief einer Betroffenen zeigt, wie wichtig dieser Ort ist.

Einmal im Jahr, am Samstag nach Muttertag, tauchen auf einem Gräberfeld des Kaiserslauterer Hauptfriedhofs zahllose rosa Nelken und Miniatur-Ausgaben der amerikanischen „Stars and Stripes“ auf. Sie weisen auf 451 kleine, eher unscheinbare Grabplatten hin, die zu anderen Zeiten sicherlich oft übersehen werden. An diesem Tag gedenkt die amerikanische Community gemeinsam mit verschiedenen ihr verbundenen Organisationen, allen voran dem Deutsch-Amerikanischen Club (DAC), und der Kaiserslauterer Stadtspitze, der 451 toten Babys, die hier beerdigt wurden.

Ein immerwährender Schmerz

Ein Kind beerdigen zu müssen, bedeutet einen immerwährenden Schmerz für Eltern, Geschwister und weitere Angehörige. Dieses Kind fern der Heimat zu verlieren, nimmt darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, am Grab trauern zu können. Dieses Schicksal traf zahlreiche Familien von Streitkräften der US-Army zwischen 1952 und 1977. Insgesamt 451 Kinder von US-Militärs, die in Kaiserslautern stationiert waren, starben hier – Tage, Wochen, manchmal Monate nach ihrer Geburt. Eine Überführung war für viele Familien aus Kostengründen nicht möglich. Daher wurden die Kinder auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern in unmittelbarer Nachbarschaft zur Daenner-Kaserne beerdigt.

„Sie sind nicht vergessen“

Im Rahmen einer Andacht in der Daenner Chapel erklärte Joachim Balzulat, Vorsitzender des DAC: „Wir sind heute hier, um ihre Namen zu nennen, denn ihre Geschichte endete, bevor sie beginnen konnte.“ Dass diese Babys nicht vergessen sind, dass es das Gräberfeld immer noch gibt, ist das Verdienst der Kindergraves Memorial Foundation. Sie wurde 1986 gegründet, als das Fortbestehen des Gräberfelds auf dem Hauptfriedhof neu geordnet werden musste. Große Verdienste bei der Pflege der Gräber hat sich Bruni Pütz, langjähriges Vorstandsmitglied des DAC, erworben. Wie sehr ihr der Ort und sein Fortbestand am Herzen liegt, wurde bei der diesjährigen Gedenkzeremonie deutlich, bei der neben dem DAC die Ramstein Area Chief’s Group sowie die Sergeant Major Association einen Kranz niederlegten. Nach seinen abschließenden Worten nahm sie spontan Chief Master Sergeant Timothy Herrman herzlich in den Arm und drückte ihn an sich, während sich viele Umstehende Tränen der Rührung aus den Augen wischten. Kurz zuvor hatte Herrman aus einem Brief vorgelesen, der ihn kürzlich erreichte und der deutlich macht, welche Bedeutung das Kindergraves Memorial auch knapp 50 Jahre nach dem letzten Begräbnis dort noch immer hat. In dem Brief berichtet Laurie von ihrem Schicksal: dem Vater, der in den Sechzigern in Kaiserslautern stationiert war, ihrer Schwester Ann, die hier geboren wurde und verstorben ist und ihrer langjährigen Suche nach dem Grab der Schwester, die sie nie kennenlernte. Erst vor kurzem hat sie erfahren, dass diese auf dem Kaiserslauterer Friedhof ihre letzte Ruhe gefunden hat. Mit bewegenden Worten dankt sie allen, die sich um die Pflege dieses Gedenkortes sorgen.