Für das Baugebiet, das in Morlautern auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei westlich der Turmstraße entsteht, ist seit Oktober der Bebauungsplan „Turmstraße“ rechtskräftig. Die zur Erschließung geplante Ringstraße soll auf Wunsch aus dem Stadtteil „Ronnie-Hellström-Weg“ benannt werden.

Der am 21. Februar 1949 in Malmö geborene Fußball-Profi Ronnie Hellström war ab der Saison 1974/1975 über zehn Jahre der gefeierte Stammtorhüter des 1. FCK und spielte dort in 266 Bundesliga-Spielen. Sein Abschiedsspiel fand am 24. April 1984 in Kaiserslautern statt. Für Schweden hatte er 1970, 1974 und 1978 bei der Fußballweltmeisterschaft gespielt, im Oktober 1988 beendete er dort seine Fußballkarriere.

In seiner Kaiserslauterer Zeit sei Morlautern für Hellström und seine Familie der Lebensmittelpunkt gewesen, erinnerte Ortsvorsteher Alexander Lenz. Er habe unmittelbar am Sportplatz sein Haus gebaut, seine Kinder seien im Stadtteil in den Kindergarten gegangen, der Fußballer selbst habe sich auch am Dorfgeschehen beteiligt. Er sei nicht nur Bewohner des Stadtteils gewesen, sondern auch Bürger, der zudem fließend deutsch gesprochen habe. Der letzte Besuch des zu seiner Zeit als weltbester Torwart gewürdigten Schweden in Morlautern war im Oktober 2019. Am 6. Februar dieses Jahres ist Ronnie Hellström gestorben.

Durch die Benennung des Verkehrswegs sollen die Leistungen von Ronnie Hellström für den 1. FC Kaiserslautern gewürdigt werden. Die Stadtverwaltung entspricht damit dem Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils und verzichtet auf die sonst übliche Wartezeit von fünf Jahren nach dessen Tod.