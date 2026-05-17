Im gut besuchten Großen Haus des Pfalztheaters hat am Samstagabend das Schicksal von „Romeo und Julia“ das Premierenpublikum förmlich auf die Sitze gebannt.

Die Uraufführung des Tanzabends von Choreographin Alba Castillo hat die Zuschauer über gut zwei Stunden (mit Pause) fasziniert. Mit zuletzt stehendem Applaus würdigen die Premierenbesucher das Tanz-Ensemble und die musikalische Begleitung durch die Pfalzphilharmonie unter der Leitung von Massimillano Iezzi. „Das ist so schön; man braucht keine Worte“, kommentiert eine Besucherin nach der ersten Stunde spontan.

Alba Castillo hat Shakespeares Drama aus Verona in ihre spanische Heimatstadt Valencia verlegt, dazu zeitlich ans Ende des spanischen Bürgerkriegs 1940. Dort bietet die Kneipe „Patraix“ (samt Balkon) die Kulisse, vor und in der sich alles abspielt. Drei junge Männer tauchen auf, das Personal arrangiert Tische und Stühle im Freien und jetzt kommen auch die Mädels – tanzend natürlich. Erste Kontakte zwischen Romeo und Julia entstehen. Sie suchen und sie finden sich. Die Mutter ist dagegen, doch der Balkon ermöglicht den Kontakt. Ein Priester verbindet die Liebenden schließlich mit seinem Segen. Das Publikum geht in die Pause.

Nicht nur Ballettfans sind begeistert

Zeit für erste Diskussionen unter Bekannten: Jutta Rabe und Waltraud Hecker, beide eigentlich keine Ballettfans, wie sie gestanden, sind an diesem Abend sehr beeindruckt. Die Tänzer finden sie „fantastisch“, die Musik „sehr schön“ und – abgesehen von einer manchmal etwas zu dunklen Bühne – die Inszenierung „insgesamt eindrucksvoll“. Von den Abonnenten Heike und Günther Bergs hat eigentlich nur der Mann ein Faible fürs Ballett. Trotzdem empfinden beide den ersten Teil als „sehr spannende Aufführung“ und genießen, „dass das Ballett nicht so modern daherkommt“. Die Geschichte finden sie am besten, wenn das Tanzteam komplett auf der Bühne ist. Aufgefallen ist ihnen dabei der „zu kantige Tanz“ von Julias Mutter mit ihrer Cousine, der „das Unsympathische zwischen beiden“ unterstreiche. Martin Olfs erster Kommentar gilt Prokofjews „traumhafter Musik“. „Gut gemacht und passend zur Geschichte“ findet er in der Inszenierung die Mischung aus modernem Tanztheater und klassischen Elementen, beides funktioniere „ganz gut“.

Nach der Pause geht es auf der Bühne mit viel Zoff zur Sache. Julias Mutter legt selbst die Hand ihrer Tochter mit der des Mannes zusammen, der mit einem Strauß roter Rosen angekommen ist. Der Pfarrer tröstet Romeo, der Julia beistehen will; Gift kommt ins Spiel und Julias angeblich toter Körper wird in der Kneipe aufgebaut. Am Ende finden sich dann beide glücklich vereint im Jenseits wieder.

„Magisches Bühnenbild“

Das Publikum ist ebenfalls glücklich und dankt für eine spannende Inszenierung. „Großartig“ kommentiert eine Zuschauerin im Vorbeigehen. Bernd Klesmann und Verena Husmann, die sich beide bewusst die Inszenierung mit dem modernen Tanz für ihren Theaterbesuch ausgesucht hatten, sind begeistert. Sie heben „ein magisches Bühnenbild“ und insgesamt „eine Inszenierung, die mit musikalischer Kraft und Grazie intoniert und tänzerisch umgesetzt ist“ ebenso hervor wie die „harte Arbeit auch für das Orchester“. Unter einer Frauengruppe ist die Begeisterung über die Inszenierung so groß, dass die Frauen bereits beschlossen haben, direkt eine „Mädelsrunde“ zu gründen und künftig öfter gemeinsam ins Theater zu gehen. „Unglaublich“ und „akrobatisch“ beurteilen sie die Leistung der Tänzer und gestehen: „Wir sind sprachlos.“

„Das Handlungsballett, welches da auf die Bühne gestellt wurde, hat uns alle sehr begeistert und auch mitgenommen“, meint Daniel Böhm in seiner Begrüßung zur anschließenden Premierenfeier. Der Künstlerische Leiter des Hauses spricht von „einem ganz großen Tanzabend“, für den ein weiteres Mal die Werkstätten des Hauses viel Unterstützung geleistet hätten. Unter den Tänzerinnen und Tänzern, die Böhm zusammen mit den Regie- und Mitarbeiterteams auf die Premierentreppe bittet, erhält neben dem „neuen Traumpaar“ aus Julia (Maayan Goren) und Romeo (Elias Aaron Jonathan Habegger) auch die „Giftmischerin“ (Camilla Orlandi) Extra-Applaus. Die „Freunde des Pfalztheaters“ überreichen einen Strauß langstieliger roter Rosen als Dankeschön.