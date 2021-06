Eine der berühmtesten Liebesgeschichten der Welt, wenn nicht sogar die berühmteste: „Romeo & Julia“. Dementsprechend ist der Stoff Vorlage unzähliger Bücher, Stücke, Songs. Das Pfalztheater bringt nun eine besonders schön-schräge Version auf die Bühne. Am Samstag ist im Innenhof des Musentempels Premiere.

Die Produktion firmiert offiziell unter der Rubrik „Liederabend“. Und in der Tat bringt das Team um Regisseurin Yvonne Kespohl alle möglichen Titel rund ums Thema Liebe auf die Bühne. Dieses „Mixtape“ spielen die zwei Musiker der Berliner/Mannheimer Band Fibel (Jonas Pentzek und Lukas Brehm), unterstützt von Theresa Stark am Schlagzeug, ein. Neben den Musikern stehen die Schauspieler Oliver Burkia, Robert Flanze, Lukas Huber, Jelena Kunz, Stefan Kiefer und Jan Henning Kraus auf der Bühne, um der Geschichte ihre tragikomischen Momente zu entlocken und das Ganze Richtung Comedy driften zu lassen. Kostüm- und Bühnenbild des Theaterspasses kreierten Lydia Huller und Mariam Haas. Die Premiere am 5. Juni ist ausverkauft – weitere Termine und Karten auf www.pfalztheater.de oder Telefon 0631/3675 209.