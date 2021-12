In der Friedenstraße ist am Mittwochnachmittag einem Senior der Rollstuhl vor der Wohnungstür gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, ist der 88-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße auf einen Rollstuhl angewiesen – wenn er seine Wohnung verlässt. Weil er den Rollstuhl in der Wohnung nicht benötigt, stellt er ihn stets zusammengeklappt im Flur des Erdgeschosses ab. Mittwochnachmittag bemerkte seine Frau, dass der Rollstuhl nicht mehr an seinem Platz stand. Da sie ihn auch im Treppenhaus oder Keller nicht finden konnte, ging sie von einem Diebstahl aus und erstattete Anzeige bei der Polizei. Unbekannte müssen den Rollstuhl in der Zeit zwischen 12 und 15.30 Uhr entwendet haben. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0631 3692150.