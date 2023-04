Ein Rollerfahrer ist am Sonntagvormittag in Enkenbach vor einem Streifenwagen geflüchtet. Polizisten war das Kleinkraftrad gegen 10.50 Uhr in der Diemersteiner Straße aufgefallen. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab er Gas und fuhr davon, berichtet die Polizei. Am Blüchersteig flüchtete er auf einen schmalen Waldweg, wohin ihm das Polizeiauto nicht folgen konnte. Ein Zeuge aus der Straße „An der Schanze“ meldete, dass eine Person einen Roller in den Wald geworfen habe und zu Fuß geflüchtet sei. Der Roller wurde sichergestellt. In ihm fanden die Beamten eine kleine Menge Amphetamin und Briefe, die auf den Eigentümer des Kleinkraftrades hinwiesen. Die Polizei fand ihn bei einem Bekannten. Der 37-Jährige gab an, dass sein Gefährt einen Tag zuvor gestohlen worden sei. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC, Amphetamin und Methamphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen, wer den Roller gefahren hat, laufen.