Ein Rollerfahrer ist am Mittwochabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße vor der Polizei geflüchtet. Dem 22-Jährige fehlte nicht nur die Fahrerlaubnis.

Der amtsbekannte Mann fiel einer Streife kurz nach 18 Uhr auf einem schwarzen Roller an einer Ampel in der Rudolf-Breitscheid-Straße auf. Aus vorangegangenen Einsätzen war den Beamten bekannt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Als sie ihn kontrollieren wollten, startete der 22-Jährige. Er überfuhr dabei den Gehweg und mehrere Kreuzungen bei Rotlicht; dabei kann es laut Polizei zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden.

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. In der Spitalstraße bog der Flüchtige in einen Innenhof ein. Dort stoppten ihn die Polizisten. Er war nicht nur ohne Besitz einer Fahrerlaubnis, sondern hatte auch kein gültiges Versicherungskennzeichen von 2019 an dem Kleinkraftrad. Der Roller sowie der Schlüssel wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs und Straßenverkehrsgefährdung zu. Zudem müssen noch die Eigentumsverhältnisse des Rollers ermittelt werden.