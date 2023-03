Ziemlich irritiert war ein Jugendlicher aus Enkenbach-Alsenborn laut Polizei, als er am Montagnachmittag in der Rosenhofstraße zu seinem Motorroller kam: Er stand nicht mehr dort, wo er ihn zwei Tage zuvor abgestellt hatte, und es fehlten verschiedene Fahrzeugteile. Offenbar haben unbekannte Täter das Kleinkraftrad „kurzgeschlossen“, so dass es ohne Schlüssel gestartet werden konnte, sind damit herumgefahren und haben auch Teile abgebaut. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr. Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wer sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an dem Roller zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/ 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden.