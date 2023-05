Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn er Ende Juli in den Ruhestand tritt, wird er 45 Jahre und zehn Monate am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern Dienst getan haben. „Meine Arbeit war ein Dienst für Menschen“, sagt Rolf Kirchner. Er habe ihnen Tipps geben und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. „Das war das Schönste an meinem Beruf.“

Eigentlich wollte Rolf Kirchner Koch werden. Doch das hat sich zerschlagen. Im Westpfalz-Klinikum hat er 1974 im Fahrdienst begonnen, hat beispielsweise Patienten von der Station zum Röntgen