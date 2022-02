„Die Wandermusikanten haben die Westpfalz in der Welt bekannt gemacht“ erinnert Roland Paul, der ehemalige Leiter des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde, an eine lange Tradition in der Region.

Für ihn mit ein Grund, die vom Mackenbacher Musikantenmuseum und dessen Förderverein eingereichte Bewerbung, das Westpfälzer Musikantentum als immaterielles Kulturerbe anzuerkennen, mit einem Begleitschreiben zu unterstützen.

Über die Pfalz hinaus Spuren hinterlassen

Die Wandermusikanten seien für die Region Westpfalz im 19. Jahrhundert etwas ganz Besonderes gewesen. „Die Wandermusikanten haben Geld in ihre Heimatdörfer gebracht und der Region Auftrieb gegeben.“ Mit guter Unterhaltungs- und Marschmusik hätten sich die Wandermusikanten nicht nur in der Region einen Namen gemacht. Über die Pfalz hinaus hätten die Musikanten in Frankreich und England, in Australien und in den USA aufgespielt und ihre musikalischen Spuren hinterlassen, weiß der Historiker.

Paul erinnert an die Massenauswanderung der Pfälzer, unter denen später auch viele Musikanten gewesen seien. Bei eigenen Reisen in den 70er und 80er Jahren in die Staaten habe er in New York und San Francisco von den Pfälzer Wandermusikanten gehört. Die Pfälzer Vereine in den USA seien es, die das Andenken der Musikanten aus der Westpfalz in Ehre hielten. „Einer der großen Musiker war Daniel Kuntz aus Oberstaufenbach.“ Für die Frauen, die mit den Kindern vorübergehend alleine in den Dörfern wie Jettenbach, Mackenbach oder Wolfstein geblieben waren, sei das Geld, das die Wandermusikanten erspielt haben, ein Segen gewesen. „Ich wünsche mir und der Region der Westpfalz, dass die Bewerbung als Kulturerbe Erfolg hat. Die Menschen in der Region identifizieren sich mit der Musikantenlandtradition.“

Er betreut die Arbeitsstelle „Geschichte der Juden in der Pfalz“

Roland Paul, seit 2016 im Ruhestand, betreut seit 2017 zusammen mit Bernhard Gerlach die Arbeitsstelle „Geschichte der Juden in der Pfalz“ in der Pfalzakademie Lambrecht. Er arbeitet an einer Neuauflage des Buches „Pfälzer Juden und ihre Deportation nach Gurs“, hält Vorträge und ist in mehreren Stolperstein-Initiativen aktiv. „Ich habe gut zu tun“, so der Historiker, der jetzt auch Zeit hat, seine eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten.