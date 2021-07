Das in Folge eines Rohrbruchs beschädigte Trinkwasserversorgungsnetz in der Königstraße, in Höhe der ehemaligen Pfaff-Einfahrt, macht Instandsetzungsarbeiten durch die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG erforderlich.

Die Baumaßnahmen beginnen laut SWK am Montag, 19. Juli. Für den gesamten Zeitraum der Arbeiten wird der, von der Brandenburger Straße stadteinwärts fließende Verkehr, ausschließlich über die Pirmasenser Straße geführt, daher ist die Pirmasenser Straße stadtauswärts gesperrt. Hier erfolgt eine Umleitung über die Roonstraße in die Königstraße. Von dort wird der Verkehr dann stadtauswärts einspurig um die Baustelle geleitet. Entsprechende Umleitungen würden ausgeschildert. Wenn das Wetter mitspiele, sei die Instandsetzungsmaßnahme voraussichtlich bis 31. Juli abgeschlossen.

Die Buslinien 103 und 111 der SWK Verkehrs-AG werden stadteinwärts über die Pirmasenser Straße umgeleitet. Somit entfällt die Haltestelle Pfaffwerk und für die Haltestelle Pfaffstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.