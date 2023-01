Am Montag sowie am Dienstag flogen in der Innenstadt rohe Eier von Dächern. Kurz vor 12 Uhr meldet am Montag eine Frau aus der Innenstadt über Notruf, dass Jugendliche vom Dach eines Supermarktes am Fackelrondell mit Eiern nach ihr geworfen hätten. Nur dank ihres Regenschirms habe die Seniorin verhindern können, dass ihre Kleidung verschmutzt wurde.

Als die ausgerückte Streife nur wenige Minuten später vor Ort eintraf, war von den Eierwerfern weit und breit nichts mehr zu sehen, teilte die Polizei mit. Es meldete sich auch niemand, der getroffen wurde oder dem ein Schaden entstand.

Am Dienstagmittag ging dann erneut eine Meldung zu „fliegenden Eiern“ in der Einsatzleitstelle ein. Diesmal wurden sie vom Parkdeck der Mall geworfen. Einen Tatverdächtigen konnten die ausgerückten Polizeibeamten vor Ort stellen. Ob er allein am Werk war und ob er auch für die Eierwürfe vom Montag verantwortlich ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Deshalb ist die Polizei an weiteren Zeugenhinweisen interessiert: Wer hat Eierwerfer gesehen, kann sie beschreiben oder weitere Hinweise geben? Unter der Telefonnummer 0631 369-2250 nimmt die Polizeiinspektion 2 Meldungen jederzeit entgegen.