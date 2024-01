Der Regierungsschlüssel des Landkreises Kaiserslautern geht in diesem Jahr nach Rodenbach. In der laufenden Fasnachtskampagne bekommt ihn der Gesangverein 1884 Rodenbach überreicht, teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit. Bei der Prunksitzung am Samstag, 27. Januar, im Bürgerhaus Rodenbach wird Landrat Ralf Leßmeister den Koffer mit dem Schlüssel den Rodenbacher Narren aushändigen. Mit der Rückgabe beim Heringsessen am Aschermittwoch endet die Regierungszeit der Fastnachter.