Er führt deutlich die Ranglisten an und zählte dadurch naturgemäß zu den Top-Favoriten beim Großen Preis von Mehlingen: Daniel Höhn vom TV Rodenbach, der für das Team „Ur-Krostitzer“ an den Start ging, gab sich keine Blöße. Bei den Amateuren siegte Adrian Götz aus dem badischen Kartung, das Feld der Frauen führte die ehemalige Profifahrerin Daniela Boffo (RIG Vorder-pfalz) an. Das Jugendrennen wurde vom RSC Linden dominiert.

Das Rennen der Senioren 2 und 3 über 57 Kilometer bildete den Abschluss des Radklassikers, der zum 73. Mal ausgetragen wurde. Die Veranstalter hatten nach