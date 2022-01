Die Ortsgemeinde spendet für die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr, dies beschloss der Gemeinderat am Dienstag. Entgegen dem Verwaltungsvorschlag werden 2000 Euro – statt 1000 Euro – auf Antrag von Rüdiger König (FDP) bereitgestellt. Was die Überweisung des Geldes auf das Spendenkonto des Landes betrifft, äußerte er Bedenken. Das Land solle zuerst seine vollmundigen Versprechungen gegenüber den Kommunen halten, bevor die Gemeinde Geld an es überweist. Eine Spende an Privatleute sei ihm lieber. Man sollte den Betrag Aufteilen, schlug Ortsbürgermeister Ralf Schwarm vor: 1000 Euro an das Spendenkonto überweisen und 1000 Euro an die Handwerker aus der VG Weilerbach, die unentgeltlich im Katastrophengebiet geholfen haben.